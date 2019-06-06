В ЕС утвердили правила получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил в четверг поправки к визовому кодексу, в которых определены условия получения долгосрочных шенгенских виз на один год, три года и пять лет, сообщает РИА Новости.

«При условии, что заявитель выполняет условия въезда, многократные въездные визы с длительным сроком действия выдаются на следующие периоды действия, если срок действия визы не будет превышать срок действия проездного документа: на один год при условии, что заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет», — говорится в документе.