В ЕС утвердили правила получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил в четверг поправки к визовому кодексу, в которых определены условия получения долгосрочных шенгенских виз на один год, три года и пять лет, сообщает РИА Новости.

«При условии, что заявитель выполняет условия въезда, многократные въездные визы с длительным сроком действия выдаются на следующие периоды действия, если срок действия визы не будет превышать срок действия проездного документа: на один год при условии, что заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет», — говорится в документе.

| 2019-06-06T14:12:14+00:00 6 июня 2019, 14:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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