В ЕС обвинили Джонсона в намерении создать границу между Ирландией и Северной Ирландией

Председатель Европейского совета Дональд Туск обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в намерении создать после выхода Великобритании из ЕС границу между Ирландией и Северной Ирландией. Об этом Туск написал во вторник в Twitter, сообщает ТАСС.

«Страховочный механизм («бэкстоп» — механизм, гарантирующий сохранение прозрачной границы между севером и югом Ирландии) гарантирует возможность избежать «жесткой границы» на острове Ирландия, если альтернатива не будет найдена, или пока она не будет подготовлена. Те, кто выступают против страховочного механизма, ничего не предлагая взамен, фактически поддерживают восстановление границы. Признают они это или нет», — написал Туск.

Это заявление последовало после того, как Джонсон направил Туску письмо с требованием исключить «бэкстоп» из соглашения об условиях выхода.