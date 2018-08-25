В ЕС не пришли к согласию по кораблям с мигрантами

Лидеры стран Европейского союза не смогли договориться по вопросу нелегальных мигрантов во время неформальной встречи в Брюсселе 24 августа. Об этом написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Facebook.

«Отсутствие решений во время этой встречи свидетельствует о том, что Европа не смогла продемонстрировать солидарность и увеличила пропасть между словами и поступками, которые иногда перерастает в лицемерие», — убежден Конте, передает korrespondent.net.

Он пообещал, что правительство Италии примет это к сведению в своих дальнейших действиях по всем вопросам в отношениях с ЕС.

По данным СМИ, участники встречи пытались согласовать «структурные решения» для кораблей, которые спасают беженцев в акватории Средиземного моря.

Особенно насущным является вопрос мигрантов, которые находятся на борту судна Diciotti в порту на Сицилии. К слову, соглашения по Diciotti так и не было достигнуто.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti.

Ранее сообщалось, что Италия приняла судно с мигрантами, но требует отправить их в другие страны.

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| 2018-08-25T12:27:42+00:00 25 августа 2018, 12:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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