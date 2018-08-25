В ЕС не пришли к согласию по кораблям с мигрантами

«Отсутствие решений во время этой встречи свидетельствует о том, что Европа не смогла продемонстрировать солидарность и увеличила пропасть между словами и поступками, которые иногда перерастает в лицемерие», — убежден Конте, передает korrespondent.net.

Он пообещал, что правительство Италии примет это к сведению в своих дальнейших действиях по всем вопросам в отношениях с ЕС.

По данным СМИ, участники встречи пытались согласовать «структурные решения» для кораблей, которые спасают беженцев в акватории Средиземного моря.