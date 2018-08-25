В ЕС не пришли к согласию по кораблям с мигрантами

Лидеры стран Европейского союза не смогли договориться по вопросу нелегальных мигрантов во время неформальной встречи в Брюсселе 24 августа. Об этом написал премьер-министр Италии Джузеппе Конте в Facebook.
«Отсутствие решений во время этой встречи свидетельствует о том, что Европа не смогла продемонстрировать солидарность и увеличила пропасть между словами и поступками, которые иногда перерастает в лицемерие», — убежден Конте, передает korrespondent.net.
Он пообещал, что правительство Италии примет это к сведению в своих дальнейших действиях по всем вопросам в отношениях с ЕС.
Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо пригрозил прекратить уплату взносов в бюджет ЕС в случае, если Брюссель не примет конкретных решений в связи с острой ситуацией, сложившейся вокруг корабля итальянской береговой охраны Diciotti.
Ранее сообщалось, что Италия приняла судно с мигрантами, но требует отправить их в другие страны.