В Ереване проходит акция протеста

Около 50 активистов армянского общественно-политического движения «Вето» в среду устроили акцию протеста у здания фонда «Открытое общество», который финансируется американским бизнесменом Джорджем Соросом, с требованием запретить деятельность организации в стране.

Как сообщает ТАСС, акцию протеста транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

«Мы неоднократно говорили, что деятельность этой организации подрывает основы национальной безопасности нашей страны. Из этого офиса финансируются все те лица, которые работают против нашей страны, поощряется разврат. Согласно нашему законодательству, в стране не имеет права действовать та организация, которая негативно влияет на безопасность страны», — отметил глава движения «Вето» Нарек Малян.

По словам активиста, движение собирается консолидировать юристов для того, чтобы подать иск в суд с требованием запретить фонд Сороса.