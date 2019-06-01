В Ереване и 12 городах Армении прошли акции под хештегом «лживый Никол»

Противники премьера Армении Никола Пашиняна провели в субботу акции против главы правительства в Ереване и еще 12 городах страны, сообщил на пресс-конференции один из организаторов мероприятия блогер Артур Даниелян. Акции прошли в день рождения премьер-министра Пашиняна, участники акции говорят, что решили таким образом «поздравить» его.

В разные отделения полиции Еревана подвергнуты приводу 14 человек, двое из них привлечены к ответственности по статье 182 Административного кодекса Армении, четверо — по статье 140, остальные восемь не представили документов, удостоверяющих личность. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Армения представитель пресс-службы полиции Эдгар Джаноян.

Ранее армянские СМИ сообщили, что с утра задержаны порядка 30 представителей движения «Адеквад», проводивших в Ереване и других городах гражданские акции #sutnikol (используются два хештега, которые переводятся с армянского как «лживый Никол» и «рождение Лжи»).

Страница «Адеквад» создана в Facebook блогерами Нареком Маляном и Артуром Даниеляном, где они периодически выкладывали видео с критикой действий премьер-министра Никола Пашиняна и его сторонников.