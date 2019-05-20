В Ереване гражданские активисты начали блокировку зданий судов

Сторонники премьер-министра Никола Пашиняна в понедельник утром начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы. Как убедился корреспондент ТАСС, несмотря на дождливую погоду гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.

«Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу», — в беседе с корреспондентом ТАСС отметил один из участников акции протеста.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что «в стране созревает второй и самый главный этап революции».

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.