В Ереване арестовали бывшего президента Армении

«Суд принял решение об аресте. Больше этого сказать не могу. Все остальное представим на завтрашней пресс-конференции», — сказал защитник.Согласно принятой в Армении процедуре, суд по ходатайству следствия принимает решение о двухмесячном аресте.

В четверг Специальная следственная служба предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. В суд направлено ходатайство о его аресте. Согласно конституции Армении, президент в течение и после окончания срока своих полномочий не может подвергаться преследованию и привлекаться к ответственности за действия, обусловленные его статусом.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По мнению экс-президента, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.