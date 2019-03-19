В Эр-Рияде построят крупнейший в мире городской парк

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд дал старт строительству в Эр-Рияде крупнейшего в мире городского парка. Парк имени действующего монарха станет одним из четырех мегапроектов стоимостью $23 млрд, направленных на озеленение столичного региона королевства и улучшение качества жизни, передает ТАСС.

По данным Саудовского агентства печати, опубликовавшего детали проекта, зона отдыха разместится на бывшей авиабазе имени короля Сальмана на площади 13,4 тыс. кв. км. Будет посажено свыше 7 млн деревьев, что увеличит размер «зеленой зоны» столицы в 16 раз. На территории парка власти возведут несколько художественных центров, музеев, жилых и гостиничных комплексов.

На территории парка появится «Королевский центр искусств» площадью 400 тыс. кв. метров. Он будет включать в себя театр на 2,5 тыс. зрителей, сцену под открытым небом на 8 тыс. человек, академию изобразительного и драматического искусств, музыки. Отдельное внимание уделено развитию детских талантов. В перспективе строительство музеев авиации, космонавтики, науки, архитектуры и современных технологий. Помимо культурной составляющей в парке создадут инфраструктуру для любителей спортивного досуга: пешеходные и велосипедные дорожки, тренажеры, центры верховой езды, аквапарк.