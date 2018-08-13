В электричках Баку-Сумгайыт-Баку вводятся электронные пластиковые карты оплаты

В целях повышения качества обслуживания с 13 августа 2018 года на маршруте Баку-Сумгайыт-Баку вводятся электронные пластиковые платежные карты, которые будут действовать наряду с прежней системой продажи билетов.

Как сообщили Report в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», новшество предполагает самостоятельную покупку пассажиром электронной проездной карты и пополнение ее баланса. Снятие с карты средств будет происходить в соответствии с расстоянием, которое проедет пассажир. Другими словами, отпадет необходимость постоянно покупать билеты в кассах. Одна пластиковая карта рассчитана на одного пассажира.

Электронные пластиковые карты оплаты можно приобрести в билетных кассах на станциях Бак-пассажирская, Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт.

Электронные пластиковые платежные карты временно не применимы во время поездок в вагонах бизнес-класса. Пассажиры, путешествующие вагонами бизнес-класса, должны приобрести проездной документ (билет) в билетных кассах или киосках.

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