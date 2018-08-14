В Эквадоре разбился автобус, погибли 24 человека

В Эквадоре в результате аварии пассажирского автобуса, которая произошла во вторник, 14 августа, погибли 24 человека, еще 18 человек получили ранения. Об этом со ссылкой на сообщение службы экстренной помощи сообщает AFP.

Отмечено, что 24 человека погибли и 18 получили ранения, когда разбился автобус между селами за пределами столицы Эквадора Кито. Отмечается, что в автобусе находились венесуэльцы и колумбийцы, передает korrespondent.net.

«Автобус врезался в другое транспортное средство примерно в 30 километрах (20 миль) к востоку от Кито», — говорится в сообщении.

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