В Эквадоре расследуют утечку личных данных 20 миллионов граждан

 Генпрокуратура Эквадора расследует утечку персональных данных 20 миллионов граждан страны, допрошено руководство компании Novaestrat, которая, предположительно, допустила утечку, сообщает ведомство.
«В рамках расследования предполагаемого преступления, связанного с нарушением неприкосновенности частной жизни, генеральная прокуратура заслушала версии Агустина М. и Уильяма Роберто Г., которые, соответственно являются президентом и юридическим представителем Novaestrat, — компании, которая, вероятно, является ответственной за утечку личной информации около 20 миллионов эквадорцев (включая уже умерших и несовершеннолетних)», — отмечает генпрокуратура.
Речь идёт об именах, электронных постах, адресах, номерах телефонов, данных о гражданском состоянии и о банковских счетах, об автомобилях.
В частности, следствием была получена информация о коммерческих связях компании и ее бизнес-процессах. Вечером 16 сентября в доме Уильяма Роберто Г. был проведен обыск и изъята документация и электронные носители информации.
Novaestrat — это компания, специализирующаяся на маркетинге, анализе данных и разработке программного обеспечения, предполагается, что именно с ее сервера, расположенного в Майами, произошла утечка.
Президент Эквадора Ленин Морено поручил главе МВД и министру телекоммуникаций сделать открытой информацию о расследовании данного дела. Он также сообщил, что направит в парламент законопроект о защите персональных данных, над которым работали власти.(РИА Новости)
| 2019-09-17T22:37:02+00:00 18 сентября 2019, 06:08|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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