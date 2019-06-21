В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Таким образом, судья удовлетворил запрос адвоката Бини, указывавшего на нарушение принципа «хабеас корпус» по отношению к его подзащитному.
Согласно постановлению, Бини выйдет из тюрьмы в пятницу, 21 июня. Однако ему запрещено покидать Эквадор на время следствия по своему делу, каждую неделю он должен будет отмечаться в правоохранительных органах.
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.(РИА Новости)