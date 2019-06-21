В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан в середине апреля по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.(РИА Новости)