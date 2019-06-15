В Эквадоре начали расследовать предполагаемое участие Ассанжа в шпионаже

Суд Эквадора начал расследование о предполагаемом шпионаже со стороны основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и шведа Ола Бини, сообщил РИА Новости адвокат Карлос Поведа.
«Вчера нас известили в рамках дела Ола Бини, в решении суда говорится, что проводится дополнительное расследование участия Ассанжа и Бини в шпионаже в Эквадоре, утверждают, что были найдены предполагаемые связи между этими двумя персонами в их компьютерах», — сказал он.
Как ранее заявляли власти Эквадора, гражданин Швеции Бини был задержан по подозрению в незаконной деятельности, связанной с порталом WikiLeaks. Глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо говорила, что Бини якобы посещал посольство Эквадора в Лондоне, где находился Ассанж, более десяти раз за последние несколько лет.
| 2019-06-15T08:10:55+00:00 15 июня 2019, 08:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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