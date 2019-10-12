В Эквадоре демонстранты решили начать диалог с президентом

Представители коренных народов Эквадора выразили готовность к диалогу с главой государства Лениным Морено по вопросу отмены или пересмотра указа, отменившего государственные субсидии на топливо, передает РИА Новости.
В заявлении Объединения коренных народов говорится, что по данному поводу были проведены консультации с обществом, организациями и представителями народностей, и в итоге принято соответствующее решение.
Напомним, в начале октября эта мера стала причиной начала манифестаций в стране. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес из столицы в город Гуаякиль штаб-квартиру.