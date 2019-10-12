В Эквадоре демонстранты решили начать диалог с президентом

Представители коренных народов Эквадора выразили готовность к диалогу с главой государства Лениным Морено по вопросу отмены или пересмотра указа, отменившего государственные субсидии на топливо, передает  РИА Новости.

В заявлении Объединения коренных народов говорится, что по данному поводу были проведены консультации с обществом, организациями и представителями народностей, и в итоге принято соответствующее решение.

Напомним, в начале октября эта мера стала причиной начала манифестаций в стране. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес из столицы в город Гуаякиль штаб-квартиру.

| 2019-10-12T23:38:02+00:00 12 октября 2019, 23:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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