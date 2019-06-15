В экономике идут бои без правил, заявил Путин

В экономике идут бои без правил, нужны коллективные усилия для восстановления справедливости, заявил президент России Владимир Путин на совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое проходит в Душанбе, передает РИА Новости.
«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению. Фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации», — сказал Путин.
По его словам, необходимо восстановить доверие, утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. «В качестве первого шага нужно хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, имею в виду товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться», — добавил он.
| 2019-06-15T10:39:17+00:00 15 июня 2019, 10:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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