В Екатеринбурге женщина обнаружила свое фото на образце надгробия

Жительница Екатеринбурга Екатерина Колбасина обнаружила свою фотографию в качестве образца на надгробный памятник в одном из фотосалонов города.

«Моя родная сестра пришла в фотосалон, где ей нужно было распечатать документ, и увидела на стене овал. Она сказала, что на нем изображена сестра, она жива. Ее спросили, точно ли она уверена, потом они сняли его (со стены. — Прим. ред.) и отдали этот овал», — рассказала она РИА Новости.

Девушка пояснила, что снимок был сделан около восьми лет назад для документов при поступлении в институт.

По ее словам, она написала претензию руководителю салона, но когда пришла лично отдавать ее, оказалось, что учреждение переехало.

Письмо владельцу фотоателье также вернулось обратно отправителю. Если в течение недели не получится связаться с руководством салона, Екатерина подаст иск на возмещение морального вреда.