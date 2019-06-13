В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым

«Можно по-разному думать о Москве, Анкаре или Вашингтоне. Но у них есть общее – никто из них не любит ЕС. Они, наверное, предпочитают вести дела с членами ЕС индивидуально при переговорах», — сказал он на немецком в Брюсселе. Его слова переводились на английский.