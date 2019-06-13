В ЕК призвали Россию, США и Турцию вести переговоры с ЕС как единым целым

ЕС должен объяснять Москве, Анкере и Вашингтону, что в вопросах торговли и внутреннего рынка им стоит вести переговоры не с отдельными странами, а с Евросоюзом как единым целым, заявил в четверг еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер, передает РИА Новости.
Еврокомиссара попросили в четверг прокомментировать отношения ЕС и США в торговой сфере.
«Можно по-разному думать о Москве, Анкаре или Вашингтоне. Но у них есть общее – никто из них не любит ЕС. Они, наверное, предпочитают вести дела с членами ЕС индивидуально при переговорах», — сказал он на немецком в Брюсселе. Его слова переводились на английский.
По его словам, «поэтому наша задача заключается в том, чтобы ясно дать понять, что в вопросах торговли и внутреннего рынка партнером по переговорам является ЕС, и для президента США, и для других стран, таких как Китай».