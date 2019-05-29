В ЕК назвали условие дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС

ЕК заявила, что прогресс в нормализации отношений с Косово будет определять темпы дальнейших переговоров с Сербией о вступлении в ЕС, говорится в обнародованном в среду докладе по вопросам расширения, передает РИА Новости.

«В течение отчетного периода Сербия начала переговоры по четырем главам, в результате чего общее число открытых глав достигло 16, две из которых временно закрыты. Прогресс в области верховенства права и нормализации отношений с Косово имеет существенно важное значение и будет и впредь определять общие темпы переговоров о присоединении», — говорится в документе.

ЕК также призывает Сербию «значительно ускорить темпы реформ» в области верховенства права, в частности, в том, что касается независимости судебной системы, борьбы с коррупцией, с организованной преступностью.

Во вторник спецподразделения полиции самопровозглашенного Косово начали акцию на севере края под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.