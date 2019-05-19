В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире.

По предварительным данным, как сообщает телеканал Al Hadath, в результате взрыва 14 человек пострадали в воскресенье.

Кстати, как ранее писал cайт kp.ru, 25 апреля правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Так, в ряде районов Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, был установлен комендантский час. Власти страны пока не называют причины этого шага (kp.ru)