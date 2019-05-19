В Египте возле Национального музея в Гизе прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство сработало в районе Большого египетского музея вблизи туристического автобуса в Каире.

По предварительным данным, как сообщает телеканал Al Hadath, в результате взрыва 14 человек пострадали в воскресенье.

Кстати, как ранее писал cайт kp.ru, 25 апреля правительство Египта ввело в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Так, в ряде районов Синайского полуострова, которые граничат с Израилем и сектором Газа, был установлен комендантский час. Власти страны пока не называют причины этого шага (kp.ru)

| 2019-05-19T19:22:49+00:00 19 мая 2019, 19:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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