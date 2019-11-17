В Египте в 2020 году откроется музей Суэцкого канала

Администрация Суэцкого канала завершает работы по созданию музея этой международной транспортной артерии, который должен открыться в первой половине 2020 года, заявил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.

«Идет работа по превращению первого здания администрации канала в городе Исмаилия в музей истории канала. Там будут выставлены экспонаты со дня его основания. По предварительным данным, ремонтные работы закончатся и музей откроет свои двери в первой половине 2020 года», — сказал Рабиа.