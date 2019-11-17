В Египте в 2020 году откроется музей Суэцкого канала

 Администрация Суэцкого канала завершает работы по созданию музея этой международной транспортной артерии, который должен открыться в первой половине 2020 года, заявил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.
«Идет работа по превращению первого здания администрации канала в городе Исмаилия в музей истории канала. Там будут выставлены экспонаты со дня его основания. По предварительным данным, ремонтные работы закончатся и музей откроет свои двери в первой половине 2020 года», — сказал Рабиа.
Он выразил надежду, что музей станет новой туристической достопримечательностью, поддержит развитие туризма в этом регионе, а также привлечет внимание всех, кто интересуется историей Суэцкого канала.
В воскресенье Суэцкий канал отмечает 150-летие ввода в эксплуатацию.(РИА Новости)
| 2019-11-17T16:58:01+00:00 17 ноября 2019, 18:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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