В Египте в 2020 году откроется музей Суэцкого канала

Администрация Суэцкого канала завершает работы по созданию музея этой международной транспортной артерии, который должен открыться в первой половине 2020 года, заявил в воскресенье глава администрации канала Усама Рабиа.
«Идет работа по превращению первого здания администрации канала в городе Исмаилия в музей истории канала. Там будут выставлены экспонаты со дня его основания. По предварительным данным, ремонтные работы закончатся и музей откроет свои двери в первой половине 2020 года», — сказал Рабиа.
Он выразил надежду, что музей станет новой туристической достопримечательностью, поддержит развитие туризма в этом регионе, а также привлечет внимание всех, кто интересуется историей Суэцкого канала.
В воскресенье Суэцкий канал отмечает 150-летие ввода в эксплуатацию.(РИА Новости)