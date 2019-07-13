В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте «ломаная» пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает РИА Новости.

«Мы впервые решили открыть для посещений ломаную пирамиду», — сказал на церемонии открытия генеральный секретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазири.

После официального открытия пирамиды первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам памятников древности. Многие возвращались из этого «путешествия в прошлое» с огромным трудом: крутой подъем в сто метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался по силам не всем. Некоторые посетители из второй группы, посмотрев на своих чуть живых от нелегкого пути предшественников, и вовсе от спуска в шахту отказались.