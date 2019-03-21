В Египте собираются обновить конституцию

Окончательную судьбу египетской конституции определит народ, который должен будет высказаться по поправкам к Основному закону на референдуме. Об этом заявил в среду спикер парламента Египта Али Абдель Аль на начавшихся в законодательном органе страны расширенных консультациях по изменению конституции, сообщает ТАСС.

«Конституция — не религиозное учение, ее можно изменять, развивать и адаптировать к реалиям в интересах государства», — приводит его слова издание Al-Balad. Председатель парламента пообещал, что заседания будут максимально прозрачными и всесторонними, консультации продлятся две недели. К ним привлечены представители различных слоев египетского общества, включая исламских и христианских религиозных деятелей, преподавателей высших учебных заведений, журналистов, экспертов.

В 2018 году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на второй президентский срок. Его полномочия официально истекают в 2022 году. Еще до этих выборов ас-Сиси заявил о том, что не намерен баллотироваться на третий срок. В случае изменения конституции он сможет руководить страной еще как минимум до 2034 года. Новая конституция Египта была принята в 2014 году и прописывает, что президент имеет право выдвигаться на два президентских срока по четыре года каждый.