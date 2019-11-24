В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии

Давление, оказываемое США на Египет в связи с его независимой внешней политикой и желанием развивать военно-техническое сотрудничество с РФ, а также последние американские угрозы нарушают дипломатические нормы и являются неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта, сказал РИА Новости член парламентского комитета Египта по национальной безопасности генерал Яхья аль-Кидвани.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35. В минувшую пятницу высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон «работает» с Египтом, чтобы не допустить закупок российских самолетов.

«Разговор о введении американских санкций против Египта из-за военного сотрудничества с Россией, заключения сделок по вооружению, поступления на вооружение современных истребителей, — подобные заявления выходят за рамки дипломатических норм и являются неприемлемыми. Мы считаем их неприемлемым вмешательством во внутренние дела Египта», — сказал депутат.