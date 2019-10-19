В Египте рассказали подробности о захоронении с 30 нетронутыми саркофагами

«Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором — 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов», — уточнил Вазири.

Как отметил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани, «эта археологическая находка одна из самых важных в современную эпоху, все найденные гробы никогда не открывались и не трогались».