В Египте рассказали подробности о захоронении с 30 нетронутыми саркофагами

Египетское археологи нашли крупнейшее захоронение с мумиями женщин, детей и мужчин 22-ой династии фараонов в 30-ти деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны, сообщил в субботу египетский новостной портал «Аль-йум ас-сабиа» со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафу Вазири.
«Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором — 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов», — уточнил Вазири.
Как отметил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани, «эта археологическая находка одна из самых важных в современную эпоху, все найденные гробы никогда не открывались и не трогались».
Как уточнили в совете, гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе. Под эту находку в музее выделят целый зал под названием «Захоронение в Аль-Асасифе».
Ранее в этом месяце Египет представил две археологических находки в Луксоре, включая промышленную зону в западной долине города, известную как Долина обезьян.(РИА Новости)