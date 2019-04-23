В Египте продлили полномочия президента

Почти 89% избирателей проголосовали за изменение конституции Египта, предусматривающее в том числе продление президентских полномочий. Об этом объявил во вторник на пресс-конференции в Каире глава Национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, сообщает ТАСС.

По его словам, поправки к конституции поддержали 88,83% египтян при явке в 44,33%. «Поправки вступают в силу немедленно с момента объявления результатов волеизъявления граждан», — указал он. В голосовании приняли участие свыше 27 млн граждан, имеющих право голоса.

На голосование выносились утвержденные ранее парламентом Египта изменения 12 статей конституции. Главной поправкой стало продление срока президентских полномочий с четырех до шести лет, что дает право действующему президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2030 года. Теперь, по новой редакции основного закона президентский мандат ас-Сиси, который был избран в 2018 году, завершится в 2024 году, а не в 2022. Несмотря на то, что нынешний срок президента — уже второй, он получил право баллотироваться на еще на один срок.