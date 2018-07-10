В Египте преступники пытались продать за рубеж почти 500 ценных ископаемых

Полиция Египта пресекла попытку нелегальной продажи за границу почти 500 археологических ценностей в провинции эль-Минья, пишет новостной портал «Йоум7», сообщает РИА Новости.

Сообщается, что банда, в которую входили рабочие и инженеры из числа местных жителей, вела незаконные раскопки в районе древнего города, расположенного под землей и занимающего территорию примерно два километра в длину и 600 метров в ширину. Предположительно, возраст этого археологического памятника относится к греко-римской эпохе в истории Египта. Объект можно считать очень хорошо сохранившимся. Под землей ученые могут обнаружить многочисленные памятники и постройки, сообщает издание. Преступники вели незаконные раскопки и к моменту задержания планировали продать за границу 483 предмета, относящихся к разным периодам египетской истории.В частности, в тайнике полицейские обнаружили медные и бронзовые монеты, датируемые II и III веками нашей эры, а также керамический сосуд греко-римского периода. Сотрудники полиции нашли также место нелегальных раскопок, в котором находились обломки древних керамических кувшинов, вероятнее всего, поврежденных в ходе незаконных работ.

Сообщается, что банда, пытавшаяся заработать на продаже археологических ценностей за рубеж, была обезврежена в рамках национального проекта по сохранению культурного наследия, который реализует МВД страны при поддержке министерства по делам памятников древности Египта.