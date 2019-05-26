В Египте освободили моряка из Азербайджана

Моряки с задержанного в Египте в декабре 2018 года танкера Sea Shark возвращаются в Украину.

Как сообщает «Украинская правда», члены экипажа, среди которых есть гражданин Азербайджана, были освобождены и направляются в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой.

Судно с грузом нефти с декабря 2018 года удерживалось ВС Египта в районе Айн-Сохна.

«Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев, двое крымских моряков, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки, а еще один гражданин Азербайджана», — говорится в сообщении.

По информации экипажа, танкер был задержан ВМФ Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года. Предъявлен иск за пересечение вод Египта на 56 миллионов долларов, которые должен заплатить судовладелец. Владелец судна и фрахтователь вели переговоры с флотом Египта, чтобы освободить судно и организовать смену экипажа.