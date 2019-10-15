В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами

Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении министерства по делам памятников древности Египта.

«Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. «Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне», — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.