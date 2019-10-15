В Египте обнаружили захоронение с 20 нетронутыми саркофагами

Египетские археологи обнаружили в Луксоре на западном берегу реки Нил захоронение с 20 хорошо сохранившимися деревянными разноцветными саркофагами, говорится сообщении министерства по делам памятников древности Египта.

«Обнаружено большое захоронение с разноцветными саркофагами… Это крупнейшая находка за последние несколько лет», — говорится в сообщении.

По данным министерства, саркофаги еще не вскрывали. «Они были обнаружены в том положении, в котором их оставили древние египтяне», — отмечается в документе. Речь идет о крупном двухуровневом захоронении.

Египетские власти обещают сообщить подробности о новом открытии на пресс-конференции в Луксоре в ближайшую субботу.

| 2019-10-15T20:00:00+00:00 15 октября 2019, 21:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss