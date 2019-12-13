В Египте обнаружена необычная статуя фараона Рамзеса II

Редкая статуя древнеегипетского фараона Рамзеса II, правившего в XIII веке до н.э., обнаружена в пригороде Каира. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Необычность этой находки заключается в том, что на статуе из розового гранита на голове фараона изображен знак «Ка», символизирующий все жизненные энергии богов и людей. Ка считался одной из важнейших категорий древнеегипетского мировоззрения, связанного с природой человека. Ка — это не просто жизненная сила, а черты характера или даже судьба человека.

Считалось, что после смерти человека его Ка покидает тело, бродит по земле и вновь возвращается. Согласно верованиям древних египтян, Ка живет в статуе человека или бога и питается подношениями. Поэтому возводимые фараоном храмы строились не для него самого или богов, а их личностей. В иероглифике Ка изображали в виде воздетых к небу рук.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, лишь однажды в ходе раскопок находили подобную статую одного из фараонов 13-й династии с изображением Ка, но она была выполнена из дерева.

Найденный фрагмент статуи Рамзеса, от которой сохранилась лишь ее верхняя часть высотой 105 см, шириной — 55 см и толщиной — 45 см, обнаружена в Гизе в районе Мит-Рахина, так теперь называется район, где в древности располагалась первая столица Египта Мемфис, недалеко от существовавшего в древности храма бога-творца Птаха. Артефакт был найден в грунтовых водах на частной территории, владелец которой вел незаконные раскопки. Его арестовали еще в начале декабря прошлого года, после чего на место были вызваны специалисты, которые в ходе изысканий нашли также фрагменты гранитных и известняковых блоков с иероглифами, посвященными богу Птаху — особо почитаемому в Мемфисе божеству.

По мнению экспертов, все эти находки имеют отношение к древнеегипетскому храму Птаха. Древние памятники отправлены на реставрацию и для их изучения, отметили в министерстве.

Фараон 19-й династии Рамзес II правил приблизительно в 1279-1213 годах до н.э. Он считается одним из величайших правителей Древнего Египта, при котором царство достигло своего могущества и расцвета.(ТАСС)