В Египте обезврежена сеть террористов, планировавшая подрывные действия в стране

Силовые структуры Египта обезвредили подпольную сеть признанной террористической исламистской ассоциации «Братья-мусульмане», планировавшую серию подрывных действий для нанесения вреда экономике и безопасности страны. Об этом сообщает во вторник новостной портал «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на заявление МВД республики.

В частности, по информации ведомства, Управление национальной безопасности выявило план скрывающихся в Турции лидеров группировки, направленный на «подрыв экономики государства, а также проведение ряда враждебных операций против жизненно важных объектов и инфраструктуры, вооруженных сил, полиции и судебных органов», чтобы «посеять хаос, на волне которого они могли бы вернуться на вершину политической сцены».

План предусматривал создание трех подпольных ячеек, в задачи которых входили незаконный вывоз иностранной валюты за пределы страны, переправка разыскиваемых членов ассоциации в ряд европейских стран через Турцию, оказание материальной поддержки подельникам внутри Египта для проведения серии подрывных акций с целью нанесения максимального ущерба республике. В рамках следственных мероприятий были установлены личности 16 находящихся на египетской территории функционеров «братства», которые были задержаны. Во время обысков у них изъяты документы, содержащие указания по дальнейшим действиям.