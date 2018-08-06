В Египте акула убила туриста из Чехии

Турист из Чехии был убит акулой на популярном египетском курорте Марса-Алам, сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, турист был убит в 20 километрах от берега во время погружения с аквалангом. Останки мужчины обнаружили на пляже курортного города.

Отмечается, что мужчина отдыхал в Марса-Алам вместе со своей женой и ребенком.

Местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Последний случай смерти туристов от акулы в Египте произошел в 2015 году, когда животное убило туристку из Германии.
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| 2018-08-06T16:13:51+00:00 6 августа 2018, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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