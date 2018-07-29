В Эгейском море затонула лодка со сторонниками Гюлена

В Эгейском море затонула лодка, в которой предположительно находились 16 членов террористического движения Фетуллаха Гюлена, пытавшихся бежать на греческий остров Мидилли (Лесбос).

По информации агентства «Anadolu» инцидент произошел в ночь на 29 июля у берегов района Авалык вблизи острова Чыплак.

В надувной лодке находились также женщины и дети — все граждане Турции.

Погибли шесть человек, один пропал без вести, девять спасены сотрудниками сил Службы береговой охраны Турции.

К спасательным работам привлечен вертолет.

Глава местной администрации района Айвалык Гекхан Гёргюарслан в беседе с «Анадолу» сообщил, что в лодке, в числе прочих, могли находится два главаря течения Гюлена.

35 просмотров