В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана «Дориан», передает РИА Новости.
«С приближением «Дориана» я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», — говорится в заявлении губернатора.
Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис также объявил режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Дориан».