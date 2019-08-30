В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп объявил режим чрезвычайного положения в 12 округах в связи с приближением урагана «Дориан», передает РИА Новости.
«С приближением «Дориана» я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», — говорится в заявлении губернатора.
Губернатор штата Флорида Рон Де Сантис также объявил режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана «Дориан».
| 2019-08-30T10:33:11+00:00 30 августа 2019, 10:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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