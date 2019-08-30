В Джорджии объявили режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

«С приближением «Дориана» я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», — говорится в заявлении губернатора.