В Душанбе пять человек пострадали в результате взрыва газа в канализации

Не менее пяти человек пострадали в результате взрыва газа, произошедшего в канализационных люках недалеко от международного аэропорта Душанбе, сообщили РИА Новости в столичном управлении милиции.
«В 19.30 местного времени (17.30 мск) в Душанбе на повороте аэропорта прогремел взрыв, по предварительной версии, газ неизвестного происхождения распространился по канализационным отводам и выбил пять придорожных люков, откуда вырывалось пламя», -сказали в УВД.
Пожар после взрыва начался в строящемся неподалеку здании. Пожарные, прибывшие на место, затушили огонь, но через несколько минут прогремел новый хлопок.
«Не менее пяти человек, стоявших вдоль дороги в ожидании транспорта, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — сказали в УВД. По данным очевидцев, место происшествия оцеплено милицией, пожарными и военными.
| 2019-05-18T21:27:55+00:00 18 мая 2019, 22:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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