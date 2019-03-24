В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов

Премия фонда Санни Варкея была впервые вручена в 2015 году. Она вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума. В текущем году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.