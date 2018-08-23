В ДРК вирус Эболы обнаружили у 103 человек

Вирус лихорадки Эбола к концу августа был зафиксирован в Демократической Республике Конго у более чем 100 человек, большая часть из них скончалась, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что по состоянию на 21 августа было зарегистрировано 103 случая болезни Эбола — 76 подтвержденных и 27 вероятных, в том числе — 61 смертельный случай», — сообщил Дюжаррик.По его словам, подозрения на новые случаи продолжают выявляться в городах Мабалако и Ойча в районе Северного Киву.

Глава пресс-офиса отметил, что совместная группа «ООН-министерство здравоохранения» ведет борьбу с эпидемией Эбола, включая расследование новых случаев, вакцинацию, просвещение жителей по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены. Кроме того, осуществляется эпидемиологический надзор, а пострадавшим оказывается психологическая помощь.

РИА Новости