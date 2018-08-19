В ДРК число погибших в результате вспышки Эболы приблизилось к 50

По данным минздрава ДРК, на данный момент в стране насчитывается 63 подтвержденных и 27 предположительных случаев заболевания Эболой.

Новая вспышка эпидемии была объявлена в ДР Конго 1 августа, после чего ВОЗ начала проводить вакцинацию среди населения. К 17 августа вакцину от смертельного вируса получили свыше 500 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

РИА Новости