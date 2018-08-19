В ДРК число погибших в результате вспышки Эболы приблизилось к 50

Число погибших от геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 49 человек, сообщило министерство здравоохранения ДРК.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о 44 случаях смерти от Эболы в стране.

По данным минздрава ДРК, на данный момент в стране насчитывается 63 подтвержденных и 27 предположительных случаев заболевания Эболой.

Новая вспышка эпидемии была объявлена в ДР Конго 1 августа, после чего ВОЗ начала проводить вакцинацию среди населения. К 17 августа вакцину от смертельного вируса получили свыше 500 человек.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

РИА Новости

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| 2018-08-19T22:40:35+00:00 20 августа 2018, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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