В ДРК более 900 человек скончались от лихорадки Эбола с июля 2018 года

Количество людей, заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), с конца июля 2018 года превысило 1400 человек, более 900 из них скончались, сообщает Минздрав страны в Twitter.

По данным на 27 апреля текущего года, в ДРК зарегистрировано 1417 случаев заболевания, в том числе 1351 подтвержденный и 66 вероятных. Умерли 914 человек, 405 выздоровели. Медики расследуют 234 подозрительных случая. За сутки выявлен 21 случай заражения и 14 летальных исходов. 11 человек выздоровели. С 8 августа вакцинированы 106 239 человек.

При этом ВОЗ констатирует рост числа инцидентов, связанных с тем, что жители некоторых населенных пунктов в районах распространения болезни не хотят участвовать в противовирусных мероприятиях. Так, начиная с января, существенно возросло сопротивление в общинах, особенно вокруг городов Катва и Бутембо.

Отмечается, что представители ООН и местные власти пересматривают «стратегические и оперативные меры безопасности, чтобы обеспечить защиту работников здравоохранения в поле и улучшить эффективную координацию» деятельности. ВОЗ напомнила, что 19 апреля боевики одной из вооруженных группировок напали на больницу в Катве, убили эпидемиолога Ричарда Музоко Кибунга и ранили еще двоих медработников. После этого в некоторых местах мероприятия по борьбе с Эболой приостановили для безопасности персонала (aif.ru)