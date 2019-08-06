В Донбассе погибли четверо украинских военных

Министерство обороны Украины сообщило, что во вторник в Донбассе погибли четверо украинских военных.

«По имеющейся информации, сегодня, четверо» военных «получили несовместимые с жизнью ранения», сказал на брифинге представитель ведомства Дмитрий Гуцуляк, обвинив Донецкую и Луганскую народные республики в несоблюдении перемирия.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины объявили о начале действия всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 21 июля. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.

ТАСС

| 2019-08-06T17:06:09+00:00 6 августа 2019, 20:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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