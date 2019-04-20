В доме свергнутого президента Судана нашли более 100 млн долларов

В ходе обыска в доме свергнутого президента Судана Омара аль-Башира изъяли сумму, эквивалентную 113 миллионам долларов США,  сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Аль-Ахдас ньюс».

Низложенный и арестованный армией бывший глава государства подозревается в отмывании денег и нарушении закона об иностранной валюте. Во время обыска было найдено около 352 тысяч долларов США, порядка 6,7 миллиона евро и 5 миллиардов суданских фунтов (почти 105 миллионов долларов США), что в общей сложности составляет около 113 миллионов долларов США. Конфискованные средства отправили в казначейство Центрального банка Судана.

На прошлой неделе свергнутого армией 11 апреля лидера страны перевели в центральную тюрьму Кобер на севере столицы. Ранее он содержался под домашним арестом в одной из своих резиденций. Туда же направлены многие известные руководители исламистского движения, а также подозреваемые в коррупции чиновники.

| 2019-04-20T20:38:39+00:00 20 апреля 2019, 22:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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