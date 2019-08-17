В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

Крупная сумма денег обнаружена в доме родственника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в ходе обыска, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства внутренних дел Киргизии.
По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 августа в рамках досудебного производства по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш был произведен обыск в доме тестя сына Атамбаева Сейитбека, проживающего в Бишкеке.
«В ходе обыска была изъята сумка, оставленная Сейитбеком Атамбаевым в доме тестя на хранение. В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов (2,5 тысячи долларов — Прим. ред.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов (32 тысячи долларов — Прим. ред.) и 318 тысяч долларов», — заявили в пресс-службе.

По предварительным данным ведомства, «указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков». «В настоящее время данные списки тщательно изучаются, в дальнейшем по ним будет принято законное решение», — уточнили в министерстве.
| 2019-08-17T13:30:53+00:00 17 августа 2019, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss