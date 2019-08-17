В доме родственника Атамбаева нашли крупную сумму денег

По данным ведомства, в ночь с 8 на 9 августа в рамках досудебного производства по фактам массовых беспорядков в селе Кой-Таш был произведен обыск в доме тестя сына Атамбаева Сейитбека, проживающего в Бишкеке.

По предварительным данным ведомства, «указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков». «В настоящее время данные списки тщательно изучаются, в дальнейшем по ним будет принято законное решение», — уточнили в министерстве.

«В ходе обыска была изъята сумка, оставленная Сейитбеком Атамбаевым в доме тестя на хранение. В указанной сумке были обнаружены 170 000 сомов (2,5 тысячи долларов — Прим. ред.), листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на общую сумму 2 225 000 сомов (32 тысячи долларов — Прим. ред.) и 318 тысяч долларов», — заявили в пресс-службе.