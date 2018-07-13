В доме отравленного в Эймсбери британца нашли флакон с «Новичком»

Полиция Великобритании обнаружила в Эймсбери, в доме отравленного британца Чарли Роули, емкость, в которой содержалось нервно-политическое вещество. Об этом говорится в заявлении Скотланд-Ярда, опубликованном в пятницу, 13 июля.

Как указывается в сообщении, «маленький флакон был найден в доме в ходе обыска» еще 11 июля. Он тут же был передан для анализа в лабораторию Портон-Даун, эксперты которой подтвердили, что содержавшееся в емкости вещество соответствует по своему составу боевому ОВ «Новичок». «Будут проведены дальнейшие тесты, для того чтобы установить, принадлежит ли это вещество к той же партии, которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей в марте — это приоритетный вопрос для полиции», — отмечается в заявлении.

Правоохранители продолжает расследование, чтобы получить ответы на вопросы: откуда взялась эта бутылочка и как она оказалась в доме у Чарли Роули. Глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нил Басу назвал находку в доме значительным и позитивным событием. Тем не менее, по его словам, полиция не может «гарантировать, что больше не осталось вещества, и оцепление не будет снято в течение некоторого времени. Это должно позволить продолжить тщательный обыск, помочь следственной группе, а также является мерой предосторожности для обеспечения общественной безопасности».

Граждане Великобритании 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес 3 июля были доставлены в больницу в Эймсбери с симптомами, схожими с теми, что появляются при отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок». Пострадавшим оказывалась медицинская помощь в той же клинике, где лечили Сергея и Юлию Скрипалей. 8 июля врачи констатировали смерть Стерджес, 10 июля было объявлено, что Роули пришел в себя, его состояние остается критическим, но угрозы жизни нет. Пострадавший уже дал первые показания полиции.

34 просмотров