В Дохе возобновились переговоры США и талибов

Переговоры между движением «Талибан» и представителями США возобновились в Дохе, сообщил пресс-секретарь движения Сухайль Шахин.

«Если соглашение будет окончательно оформлено, оно позволит всем иностранным войскам покинуть Афганистан в течение определенного периода, а также откроет двери для переговоров с афганскими движениями»,— написал в Twitter пресс-секретарь движения, передает kommersant.ru. Переговоры могут занять несколько дней.

Предыдущая конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие 17 представителей «Талибана» и более 50 делегатов из Афганистана, каждый из которых формально был в личном качестве — из-за того что талибы отказываются от переговоров с правительством, считая его «марионеточным».

| 2019-08-04T08:31:19+00:00 4 августа 2019, 09:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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