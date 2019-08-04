В Дохе возобновились переговоры США и талибов

Переговоры между движением «Талибан» и представителями США возобновились в Дохе, сообщил пресс-секретарь движения Сухайль Шахин.

«Если соглашение будет окончательно оформлено, оно позволит всем иностранным войскам покинуть Афганистан в течение определенного периода, а также откроет двери для переговоров с афганскими движениями»,— написал в Twitter пресс-секретарь движения, передает kommersant.ru. Переговоры могут занять несколько дней.

Предыдущая конференция, организованная Катаром и ФРГ, проходила в Дохе 7–8 июля. В ней приняли участие 17 представителей «Талибана» и более 50 делегатов из Афганистана, каждый из которых формально был в личном качестве — из-за того что талибы отказываются от переговоров с правительством, считая его «марионеточным».