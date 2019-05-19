В ДНР рассказали о «хаотичном» минировании подходов к украинским позициям

В результате «хаотичного минирования» украинскими солдатами подходов к своим позициям в Донбассе один из их военнослужащих подорвался на противопехотной мине. С таким заявлением выступил в воскресенье, 19 мая, начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Командир 24-й бригады с целью удержать ситуацию с самовольщиками, которых у него за последнюю неделю более 15 человек, отдал указание начальнику инженерной службы бригады на минирование подходов к своим позициям на первой и второй линии обороны», — сказал он. Уточняется, что инцидент произошел в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Тарамчук.

12 мая сообщалось, что украинские военные отказались идти на территорию самопровозглашенной ДНР на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и застрелили своего командира. После инцидента командующий бригады Николай Палас приказал представить смерть капитана как боевую потерю, произошедшую в результате обстрелов со стороны ДНР, чтобы не предавать произошедшее огласке и таким образом избежать уголовной ответственности.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

В 2015 году лидерами России, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, обмен пленными, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик (iz.ru).