В дни праздника Гурбан откроют спецпункты для забоя скота

В дни праздника Гурбан в Азербайджане будут действовать специализированные пункты забоя скота.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в связи с исполнением распоряжения Президента «О регулировании деятельности по забою скота», для соответствия процедуры забоя современным требованиями, с целью пресечения незаконного забоя скота, защиты прав потребителей, Агентство пищевой безопасности совместно с местными органами исполнительной власти и привлечением субъектов предпринимательства, агитирует за использование современных (стационарных, модульных и мобильных) пунктов забоя скота, отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Для сохранения чистоты улиц нашего города и недопущения антисанитарии, Агентство призывает лиц, осуществляющих забой скота, делать это исключительно в специально отведенных местах.

Отметим, что в этом году Гурбан будет отмечаться 12 и 13 августа.

| 2019-07-25T16:10:33+00:00 25 июля 2019, 19:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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