В дни праздника Гурбан откроют спецпункты для забоя скота

В дни праздника Гурбан в Азербайджане будут действовать специализированные пункты забоя скота.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно информации, в связи с исполнением распоряжения Президента «О регулировании деятельности по забою скота», для соответствия процедуры забоя современным требованиями, с целью пресечения незаконного забоя скота, защиты прав потребителей, Агентство пищевой безопасности совместно с местными органами исполнительной власти и привлечением субъектов предпринимательства, агитирует за использование современных (стационарных, модульных и мобильных) пунктов забоя скота, отвечающих ветеринарно-санитарным и санитарно-гигиеническим нормам.

Для сохранения чистоты улиц нашего города и недопущения антисанитарии, Агентство призывает лиц, осуществляющих забой скота, делать это исключительно в специально отведенных местах.

Отметим, что в этом году Гурбан будет отмечаться 12 и 13 августа.