В дни праздника Гурбан будут проведены ярмарки «Kənddən şəhərə»

В праздничные дни Гурбан 12 и 13 августа, при поддержке министерства сельского хозяйства, в Баку будет организована очередная ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Основной целью ярмарки, является социальная поддержка семьям, имеющим низкие доходы для удовлетворения их потребностей, расширение ассортимента и предотвращение искусственного завышения цен на рынках в связи с праздником, сообщили Trend из министерства.

Продажа скота, предназначенного для жертвоприношения охватит 30 различных точек страны. Из них 19 в Баку. На ярмарку планируется завоз около 20 тысяч овец. Цены на них будут установлены в зависимости от веса — около 160 — 180 манатов.

Как известно, в праздничные дни на рынках образуются длинные очереди. Во избежание этой проблемы, граждане могут 9 августа до 23.59 посетить сайт «Kənddən şəhərə» (из села в город) и сделать предварительный заказ через интернет в точках продаж в Баку, Сумгайыте и на в Абшеронском районе. Для этого нужно перейти по ссылке https://kenddenshehere.az/qurbanliq и ввести свою личную информацию в соответствующие графы. После получения заказа, на мобильный телефон покупателя будет отправлено подтверждающее сообщение, после чего он сможет обратиться к сотруднику ОАО «Аграрные закупки и снабжение» с уведомлением о подтверждении на своем телефоне в специально отведенном для этого месте на ярмарке, и получить заказ, не дожидаясь очереди.