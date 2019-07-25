В Днепре планируется открытие Азербайджанского Культурного Центра

В украинском городе Днепре (бывший Днепропетровск) появится улица великого азербайджанского, советского певца и композитора Муслима Магомаева. Такое решение было принято 24 июля, в ходе очередной сессии Днепровского городского совета. Как сообщает пресс-служба мэрии Днепра, именем Магомаева теперь будет называться улица 8 марта в Соборном районе города.

«Соответствующее решение приняли для устранения дублирующих названий. Две другие улицы 8 марта находятся в Новокодацком и АНД районах. Их названия останутся без изменений», – говорится в сообщении мэрии Днепра. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, такое решение городских властей – своеобразный подарок проживающим в городе азербайджанцам.

«В этом городе живет как минимум 30 тысяч азербайджанцев. Сделали сегодня на сессии им подарок. И не только им, а всем нашим родителям, которые Его любили. Он был Гений. Теперь в Днепре будет улица Муслима Магомаева», – написал мэр в Facebook. Как стало известно «Зеркало», рекомендации по переименованию улицы 8 Марта в честь Муслима Магомаева было принято на общественных слушаниях 2 апреля 2019 года. Но ранее, весной прошлого года, этот вопрос был поднят в ходе посещения Днепра со стороны делегации во главы с послом Азербайджана в Украине Азером Худиевым.

В ходе той встречи, а также в ходе последующих переговоров между послом Азербайджана в Украине и мэром Днепра, была также достигнута предварительная договоренность о том, что в этом украинском городе будет открыт сквер имени Муслима Магомаева, а также Азербайджанский Культурный Центр. Уже подготовлены проекты этих сквера и Центра. В самое ближайшее время планируется встреча представителей азербайджанской диаспоры Днепра с Борисом Филатовым для окончательного решения данного вопроса. Есть большая вероятность позитивного исхода переговоров. И это, уверен, будет очень знаковое событие, как для Днепра, так и для всей большой азербайджанской общины, для всех наших диаспорских организаций этого города, которые, каждая со своей стороны и в меру сил и возможностей, старается внести достойный вклад в развитие азербайджано-украинских отношений.