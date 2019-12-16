В День памяти в Казахстане задержали десятки человек

На митингах в столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате в понедельник, 16 декабря, были задержаны десятки человек. В Нур-Султане задержали около 50-60 человек, а в Алма-Ате — не менее 40, сообщает казахстанский портал «Vласть». Несогласованные акции были посвящены декабрьским выступлениям молодежи в Алма-Ате 1986 года, получившим название Желтоксан, и жертвам беспорядков в Жанаозене в 2011 году.

16 декабря в Казахстане отмечают День независимости страны. С этой даты связаны еще два события из ее истории. Так, в декабре 1986 года на площади Республики в Алма-Ате тысячи молодых людей выступили против назначения первым секретарем ЦК КП Казахстана Геннадия Колбина вместо отправленного на пенсию Динмухамеда Кунаева. Протесты продолжались три дня и закончились гибелью нескольких человек, сотни участников подверглись политическим репрессиям.

16 декабря 2011 года в городе Жанаозен продолжавшаяся 7 месяцев забастовка нефтяников переросла в беспорядки. В результате столкновений с полицией, только по официальным данным, погибли более 10 человек, еще более 50 были ранены. (DW)