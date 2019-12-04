В Демпартии считают, что Трамп стал президентом при помощи вмешательства РФ в выборы

Республиканец Дональд Трамп стал президентом США при помощи вмешательства России в ход американских выборов 2016 года. Такое утверждение содержится в докладе, который был обнародован во вторник демократами в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США по итогам расследования в рамках процедуры импичмента Трампа.

Авторы отчета обвиняют главу администрации США в том, что он злоупотребил полномочиями, стремясь обеспечить себе переизбрание в 2020 году. По словам демократов спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса, они были потрясены тем «фактом, что неподобающее поведение президента не являлось изолированным случаем» или следствием наивности. «Усилия, направленные на вовлечение Украины в наши президентские выборы 2020 года, были предприняты президентом, который сам был избран в 2016 году при помощи беспрецедентной и масштабной кампании по вмешательству в ход выборов, которую президент приветствовал и использовал и которая была предпринята в его пользу Россией», — считает Демпартия США.

В полном виде подготовленный ею доклад занимает порядка 300 страниц. Республиканская партия и Белый дом содержащиеся в документе выводы отвергли.(ТАСС)