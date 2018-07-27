В «деле Бутиной» фигурирует потомок Рокфеллеров

Американец, упоминающийся в деле российской гражданки Марии Бутиной, которой в США предъявили обвинения, связанные со шпионажем, является представителем семьи Рокфеллеров, передает агентство Блумберг.

В материалах прокуратуры по делу Бутиной фигурировали два неназванных гражданина США, причем один из них был бойфрендом девушки. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что, предположительно, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне.

Как сообщает Блумберг, вторым американцем, вероятно, является 68-летний Джордж Д. О’Нил, праправнук основателя легендарного клана Джона Д. Рокфеллера-старшего.

По данным агентства, в феврале 2017 года О’Нил организовал частный обед для российской делегации, прибывшей в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке. На приеме также присутствовали Бутина и Эриксен. Отмечается, что сроки приема совпадают с упомянутым в докладе прокуратуры мероприятием, организатор которого проходит в деле Бутиной, как «персона номер два».

Сам О’Нил еще в прошлом году заявлял, что устроил обед для поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.

Бутину задержали в июле в США.По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

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