В «деле Бутиной» фигурирует потомок Рокфеллеров

Американец, упоминающийся в деле российской гражданки Марии Бутиной, которой в США предъявили обвинения, связанные со шпионажем, является представителем семьи Рокфеллеров, передает агентство Блумберг.
В материалах прокуратуры по делу Бутиной фигурировали два неназванных гражданина США, причем один из них был бойфрендом девушки. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что, предположительно, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне.
Как сообщает Блумберг, вторым американцем, вероятно, является 68-летний Джордж Д. О’Нил, праправнук основателя легендарного клана Джона Д. Рокфеллера-старшего.
Сам О’Нил еще в прошлом году заявлял, что устроил обед для поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.
Бутину задержали в июле в США.По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.37 просмотров